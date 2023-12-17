نادر أبو الليف يصل إلى عزاء شقيقه وينهار من البكاء

وصل منذ قليل، الفنان نادر أبو الليف، عزاء شقيقه الفنان الراحل عادل أنور، والذي وافته المنية منذ أيام، بشكل مفاجئ دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وانهار أبوالليف من البكاء، أثناء تلقي عزاء شقيقه بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور ابن عمته الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد أبو داوود، الفنان عمر خورشيد، وآخرين.

وقدم الراحل العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية فقد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام.