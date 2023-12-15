المطرب أبو الليف يعلن تغيير مكان عزاء شقيقه الفنان الراحل عادل أنور

أعلن المطرب نادر أبو الليف، شقيق الفنان الراحل عادل أنور، تغيير مكان عزاء شقيقه، وذلك يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية، بدلا من مسجد الشرطة.

تغيير مكان تلقى العزاء

وأوضح «أبوالليف»، خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: «الملك والدوام لله.. أخى الفنان عادل أنور في ذمة الله.. وبإذن الله العزاء يوم الأحد في الحامدية الشاذلية وشكرا لكل من واساني بالاتصال أو الرسائل».

تشييع الجنازة

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل ظهر اليوم، من منطقة الرماية بعد صلاة الظهر، حيث حرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وكان من بينهم كل من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أيمن عزب، محمد الصاوي وآخرين.