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عمرو محمود ياسين وسليمان عيد أول الحاضرين في عزاء عادل أنور

كتب:

أميرة عزالدين
06:14 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر

عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر

وصل منذ قليل، السيناريست عمرو محمود ياسمين، لتقديم واجب العزاء للشاعر أيمن بهجت قمر في وفاة خاله الفنان عادل أنور، والمقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية.

كما حرص المخرج عمرو عرفة والفنان سليمان عيد على مواساة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر في وفاة الفنان الراحل عادل أنور، شقيق الفنان نادر أبو الليف.

ورحل الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ عن عالمنا الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 58 عاما، وكانت آخر أعماله التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور مشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل فالنتينو بالموسم الرمضاني 2018. 

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