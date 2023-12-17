بدء عزاء الفنان عادل أنور والمخرج أحمد البدري بمسجد الحامدية الشاذلية

انتهت منذ قليل، التحضيرات لإقامة عزاء كل من الفنان الراحل عادل أنور شقيق الفنان نادر أبوالليف، وعزاء المخرج الراحل أحمد البدري، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالزمالك، وبدأت الأسرتان في استقبال العزاء.

ورحل عن عالمنا الثنائي منذ يومين، إذ توفي المخرج أحمد البدرى بعد مضاعفات بمرض السكر أدت إلى بتر أحد قدميه حتى تدهورت حالته ودخل في غيبوبة ولفظ أنفاسه الأخيرة، بينما توفي الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 58 عامًا.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تشييع جثمان الثنائي إلى مثواهما الأخير.