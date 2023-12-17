محافظ الوادي الجديد يشهد اصطفاف معدات الإغاثة بمركز الخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والعميد محمد بهيج رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد بتفقد اصطفاف سيارات ومعدات مركز الخارجة البالغ عددها 156 سيارة ومعدة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين، مشيدين بالإعداد والجاهزية الفنية لكافة عناصر الاصطفاف.

جاهزية محطات مياه الشرب للتعامل مع الطوارئ

وتضمنت الزيارة محطتي مياه شرب 30 يونيو والزهراء بالخارجة للاطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطات وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد للتعامل مع أي طوارئ.

خطة مناورة على محطات الكهرباء بمدينة الخارجة

وواصل الوفد جولته، بتفقد محطة محولات كهرباء الخارجة، للوقوف على مستوى خدمات الكهرباء وجاهزية معدات الاحتياط للمناورات في حالات الأزمات المختلفة، كما اصطفت السيارات والمعدات الجاهزة في حالة حدوث الكوارث والأزمات واختبار مدى جاهزيتها لمواجهة أي كوارث قد تحدث.