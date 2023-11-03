«صحة مطروح»: تنفيذ مناورة حريق وإخلاء جزئي بمستشفى الأطفال

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جري تنفيذ مناورة إخماد حريق وإخلاء جزئي بمستشفى الأطفال التخصصي، اليوم الجمعة، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح، وبالتعاون مع الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح وهيئة الإسعاف، للتدريب على الإخلاء الآمن تحت إشراف العقيد مصطفي مكاوي بإدارة الحماية المدنية، وفريق كبير من الحماية المدنية والدفاع المدني.

إخلاء جزئي لمستشفى الأطفال بمطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن المناورة تأتي بتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات معالي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفعيل خطط إخلاء المستشفيات في حال حدوث حريق وعمل مناورات تدريبية لإخلاء المستشفى في حالة حريق، والتدريب العملي على مواجهة الأزمات الطارئة، بالتعاون بين أجهزة المحافظة، ووضع سيناريوهات لتدريبات كيفية التعامل مع إدارة الأزمات، وجرى عمل إخلاء جزئي للمستشفى من العاملين والمرضى في زمن قياسي، وأشاد جميع الحضور بواقعية المناورة و تنظيمها الجيد.

الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء اللازمة بشأن الحريق وقت التدريب الفعلي بمستشفى الأطفال التخصصي بمطروح، بحضور الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتورة هالة عبدالله مدير مستشفي الأطفال والدكتورة إيمان محمد مسؤول الحضانات والدكتور محمود على، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وزكية رشوان مدير إدارة التمريض ومحمد الطليمي مشرف طوارئ المديرية وداليا عبداللطيف عضو المكتب الفني وعاصم النحاس المسؤول الإعلامي للمديرية، وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وأعضاء غرفة الطوارئ بالمستشفى والعاملين.

استمرار المناورات على مستوى جميع المستشفيات

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة استمرار تلك المناورات على مستوى جميع المستشفيات لرفع المستوى المهاري للعاملين وتدريبهم على كيفية التعامل في حالات الكوارث، وأكد أن نجاح المناورة و تنفيذها في وقت قياسي دليل على الاستعداد الجيد والتعاون المثمر من العاملين، وذلك بشهادة مسؤولي الدفاع المدني وهيئة الإسعاف الذين أبدوا إعجابهم بالدقة في تنفيذ المناورة وذلك بالنسبة للمناورات الذي تم تنفيذها بجهات أخرى.