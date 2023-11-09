«صحة مطروح» تنفذ مناورة إخلاء حريق بمستشفى سيوة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى تنفيذ مناورة إخماد حريق وإخلاء جزئي ناجحة بمستشفى سيوة المركزى، اليوم، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح، وبالتعاون مع الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية الأمن وهيئة الإسعاف.

وأوضح «مبروك»، أن هذا يأتي للتدريب على الإخلاء الآمن تحت إشراف النقيب حسام حسين غانم بإدارة الحماية المدنية، وفريق كبير من الحماية المدنية والدفاع المدني، فى ضوء إهتمام الدولة بالتدريب العملي على مواجهة الأزمات الطارئة، بالتعاون بين أجهزة المحافظة، ووضع سيناريوهات لتدريبات كيفية التعامل وإدارة الأزمات، بناءا على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفعيل خطط اخلاء طارئة للمستشفيات حال حدوث حريق وإاخلاء المستشفى في حالات الطوارئ.

نجاح الإخلاء الجزئي

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى تنفيذ إخلاء جزئي ناجح للمستشفى من العاملين والمرضى، وأشاد جميع الحضور بواقعية المناورة و تنظيمها الجيد، وسرعة التعامل مع الطوارئ والاخلاء.

الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء اللازمة وقت التدريب الفعلي بمستشفى واحة سيوة المركزى، بحضور الدكتور محمود سالم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزى، وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وأعضاء غرفة الطوارئ بالمستشفى والعاملين.

التدريب على التعامل مع حالات الكوارث

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلي أن هناك ضرورة لإستمرار تلك المناورات على مستوى جميع المستشفيات لرفع المستوى المهاري للعاملين وتدريبهم على كيفية التعامل في حالات الكوارث، لافتاً إلى نجاح المناورة وتنفيذها في وقت قياسي دليل على الاستعداد الجيد والتعاون المثمر من العاملين وذلك بشهادة مسؤولي الدفاع المدني وهيئة الاسعاف والذين ابدوا إعجابهم بالدقة في تنفيذ المناورة.

وأكد وكيل صحة مطروح أهمية جهود جميع المشاركين في المناورة وقدم الشكر للدكتور محمود سالم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزى وجميع الفرق الطبية والفنية المشاركة ومسئولي الدفاع المدني والإسعاف والمشاركين من المستشفى وفرق إشراف المديرية، والمساهمة في رفع مستوى التدريب على مواجهة المخاطر.