تسليم أطراف صناعية وكراسي متحركة لـ102 مواطن من ذوي الهمم في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تسليم عدد 102 أجهزة تعويضي من الكرسي المتحرك، والأطراف الصناعية والمشاية، للمواطنين من ذوي الهمم من أهالي محافظة مطروح، في ظل اهتمام القيادة السياسية المستمرة بتقديم كل الدعم والمساندة لهم ودمجهم في المجتمع، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم بشكل مستمر.

مساعدة ذوي الهمم في التغلب على الإصابات

وقال «شعيب» لـ«الوطن» إن محافظة مطروح تقدم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين من أهالي المحافظة من ذوي الهمم، من المصابين في الحوادث المختلفة، الذين يعانون من بعض الأمراض، ما تسبب في إصابات في أطرافهم بالأيدي أو القدم، ويحتاجون الكراسي المتحركة، أو أطراف صناعية، في الجسم.

وأضاف المحافظ، أنه يجري العمل على توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التي يحتاجها ذوي الهمم من خلال دعم محافظة مطروح، بجانب مساهمات من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مثل جمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة، وغيرها من المؤسسات الداعمة للدولة وشركاء التنمية، بجانب متابعة الرعاية الصحية لهم وتقديم الدعم النفسي والرعاية الطبية لهم بمراكز العلاج.