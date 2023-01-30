إطلاق مبادرة «بنكمل بعض» في مطروح لحصر احتياجات ذوي الهمم

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تكليف الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، برئاسة اللجنة الخاصة بدراسة المطالب والمشاكل والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة من القادرون باختلاف، والمشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 6 لسنة 2023، وبعضوية جميع الجهات المختصة، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة ودمجها في شتى المجالات بالمجتمع وتقديم جميع الدعم لهم.

لجنة ذوي الهمم

واجتمعت اللجنة اليوم لوضع رؤية وخطة لآلية تحقيق مطالب واحتياجات ذوي الهمم والقادرون باختلاف بالمحافظة، مع فتح حوار مجتمعي بمشاركة الجهات الحكومية والمجتمعية والشعبية المعنية، مع إطلاق مبادرة بعنوان بنكمل بعض للوقوف على المطالب والاحتياجات.

احتياجات ذوي الهمم

وقالت نائب محافظ مطروح، إنّ المبادرة تهدف إلى عرض احتياجات ذوي الهمم في القطاعات وسبل توفيرها بمشاركة جميع الجهات، للتوعية وتحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهذه الفئة، ومنها تطبيق فكرة الدمج في جميع المدارس وتسهيل الخدمات التعليمية لهم، ودراسة تخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة لهم، وإتاحة الزيارات للمركز الرياضي بالشباب والرياضة وتسهيل الاشتراك في الأنشطة والقاعات المقامة لذوي الهمم، والاستفادة من مركز التوحد بمدينة مرسى مطروح، وجار تطويره لتوفير مزيد متطلبات الأطفال شديد التوحد وذوي صعوبة التعلم والتأخر الدراسي وعمل قاعات إضافية لتقديم مزيد من الخدمات، حيث يوجد أكثر من 35 طفلا بمركز التوحد وأكثر من 100 طفل من ذوي الهمم بمركز التخاطب، وتنمية المهارات لذوي الهمم بمديرية الشباب والرياضة، تقدم لهم خدمات متميزة.

جلسات توعية لدمج قادرون باختلاف

وأوصت اللجنة بعمل جلسات توعية بالمدارس والمساجد والأندية للاهتمام ودمج القادرون باختلاف في المدارس والأندية والمجتمع ككل ونشر التوعية في المدارس، وتكليف الأخصائي الاجتماعي في كل مدرسة بعمل إرشادات وفقرات توعية للطلاب للتعريف بحقوق المعاقين وذوي الهمم.

كما أوصت اللجنة بعمل حوار مجتمعي بالمحافظة بمشاركة جميع الجهات، وتجميع المطالب والمقترحات والآراء من الأعضاء، والعرض على المحافظ، ودعوة المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب بمطروح وشركات البترول والإعلام، للتعريف بفئات ذوي الهمم كشريك في المجتمع يحتاج إلى الدمج، ومد يد العون والمشاركة المجتمعية، والتأكيد على الأخذ في الاعتبار إتاحة علامات وإرشادات خاصة بذوي الهمم عند السير على الشوارع والأرصفة ضمن خطة تطوير شوارع المدن بالمحافظة.