وحدة التضامن بجامعة مطروح توزع أجهزة «لاب توب» على الطلاب من ذوي الهمم

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة مطروح احتفالية برنامج «حاضنات الفائقين»، والمبادرة القومية لتكافؤ الفرصة التعليمية لتوزيع أجهزة اللاب توب لذوي الهمم بجامعة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور محمود عباس - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، ومصطفى إسماعيل أمين الجمعية الشرعية، أحمد حنفي مسؤول جمعية الأورمان بمطروح، والدكتور عمرو مدير فرع بنك ناصر، ولفيف من عمداء الكليات و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وتوجه الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بالشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي على المجهودات التي تبذلها الوزراة لخدمة كافة فئات المجتمع، موضحًا أن جامعة مطروح كانت من أوائل الجامعات التي وقعت بروتوكولًا للتعاون مع الوزراة، مشيرًا إلى أن نجاح وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة هو الهدف والغاية.

ورحب رئيس جامعة مطروح بالدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ومصطفى اسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، والمستشار حسن أبو صليب نائب الأمين العام للجمعية الشرعية، والدكتور عمرو جودة مدير بنك ناصر الاجتماعى فرع مطروح، وأحمد حنفي منسق جمعية الأورمان فرع مطروح، مشيدًا بدورهم في دعم كافة فئات المجتمع المصري، كما أشاد بدور العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في وضعها في المكانة التي تستحقها في مصاف الجامعات العملاقة.

رئيس جامعة مطروح يهنئ الطلاب المتميزين من ذوي القدرات

وهنأ رئيس جامعة مطروح الطلاب المتميزين من ذوي القدرات، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مشيدًا بدور وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الطلاب المتفوقين، وتقديم أوجه الرعاية لهم من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

ومن جانبه تناول الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية وحدات التضامن الاجتماعي على مستوى الجامعات المصرية وأهدافها والخدمات التي تقدمها للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى خدمة المجتمع المحلي بهدف الحماية الإجتماعية والتمكين الإقتصادي ودفع المصروفات للمتعسرين وتوفير الأجهزة التعويضية وكذلك إصدار كارت للخدمات المتكاملة .

توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية

وأشار إلى جهود الوزارة من خلال مشروع الوحدات، خاصةً فيما يخص محور الحماية الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بدعم الطلاب الفائقين من خلال مباردة حاضنات الفائقين، بالتعاون مع الجمعية الشرعية، للارتقاء بالبحث العلمي ودعم الباحثين المتميزين، وبرامج رعاية الفائقين، والتمكين الاقتصادي للخريجين، وكذا توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والذي يمثل محورا رئيسيا من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.