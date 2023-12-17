الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 4367 شاحنة من معبر رفح البري

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، وصول إجمالي ما جرى استلامه من شاحنات مساعدات طبية وغذائية وإغاثية عبر معبر رفح البري إلى 4 آلاف و367 شاحنة مختلفة الأحجام على مدار الفترة الماضية.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر الفلسطيني إنه من بين الشاحنات التي وصلت إلى داخل قطاع غزة 49% شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية معظمها من المأكولات سريعة التحضير، إلى جانب 11.7 شاحنات أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات.

وتابع البيان أنه من بين شاحنات المساعدات 19% شاحنات محملة بمياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي إلى جانب 20.7% مشاحنات محملة بالمواد الإغاثية كالخيام والحقائب الايوائية والبطاطين.

عمل مستمر لتجهيز المساعدات في العريش

ويواصل المتطوعون في الهلال الأحمر المصري أعمال تجهيز العشرات من الشاحنات العملاقة المحملة بالمواد الطبية والغذائية في المخازن الاستراتيجية، لتوجيهها إلى معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويستقبل متطوعو الهلال الأحمر المصري المساعدات القادمة برا عبر سيارات مصرية تابعة للعديد من المؤسسات أو بحرا عبر الدول العربية عبر سفن الحاويات أو جوا عبر مطار العريش الدولي من الدول العربية والمنظمات الأممية.