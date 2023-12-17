توقيع بروتوكول بين الهلال الأحمر المصري وجامعة سيناء للتعاون المشترك

وقعت جامعة سيناء بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر المصري، في إطار عمل فعاليات ومساعدات مشتركة بين الجانبيين، حيث تم توقيع البرووتكول بحضور الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، والدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

قالت الدكتورة جيهان فكري أن شباب الهلال الأحمر المصري، إن هناك اهتماما بالغا من الشباب بالعمل التطوعي، وقيمته في المجتمع، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها في المنطقة.

جامعة سيناء من أقوى الداعمين للهلال الأحمر

يقول الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن جامعة سيناء من أقوى الداعمين، للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، وظهر ذلك في العديد من الفعاليات والمبادرات التي قامت بها الجامعة، مضيفا أن ذلك سواء عبر أزمة كورونا أو خلال هذه الأيام لدعم الأشقاء الفلسطينيين،

تسليم الدروع بختام الفعالية

واختتمت الفعالية بتوقيع البروتوكول المشترك، وتم تسليم درع الهلال الأحمر المصري إلى رئيس جامعة سيناء تقديرا لدور الجامعة في دعم الهلال الأحمر المصري، وأهدى رئيس جامعة سيناء درع الجامعة تقديرا لدور الهلال الأحمر المصري في دعم قضايا المجتمعية.