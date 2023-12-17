الهلال الأحمر المصري يجهز شاحنات المساعدات تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة

قام فريق الهلال الأحمر المصري بتجهيز عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تنوعت بين أدوية ومواد غذائية، لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

50 متطوعا لتجهيز المساعدات

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري، في بيان، إن أكثر من 50 شابا وفتاة يعملون منذ الصباح على تجهيز المساعدات التي وصلت خلال الساعات الماضية من الدول الأخرى عبر مطار العريش.

وأضاف «زايد»، أنه يتم ترتيب المساعدات ووضعها على باكيتات خشبية مرقمة، وتكون جاهزة لعملية التحميل على الشاحنات التي تصطف أمام معبر رفح البري، وذلك لإدخالها إلى قطاع غزة، موضحا أنه يتم مراجعة جميع المساعدات وأنواعها، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك لمعرفة احتياجات أهالي القطاع، سواء في المجال الطبي أو الملابس والمواد الغذائية والخيام.

وصول 6 طائرات مساعدات إلى العريش

وكانت قد وصلت خلال الساعات القليلة الماضية 6 طائرات تحمل قرابة 174 طنا من المواد الإغاثية إلى قطاع غزة، وقام عدد من الشباب المتطوع في الهلال الأحمر بالعمل على تفريغ شحناتها ونقلها إلى مخازن الهلال بالعريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.