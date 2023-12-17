إحالة 63 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، عن قيام اللجنة الخماسية بالمحافظة بعمل حملات على مختلف الأماكن بالدقهلية، تمكنت من ضبط وإحالة عدد من المحاضر إلى النيابة العامة، من أجل إعمال شؤونها ومعاقبة المخالفين.

إحالة 63 محضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، إلى تنفيذ الحملات التموينية في مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

أوضحت أن الحملات أسفرت عن تحرير 63 محضرًا بالمخالفات بعدد 7 مراكز ومدن بنطاق المحافظة، وجرى إحالتها للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

من ناحيته، قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات جاءت في مراكز ومدن نبروة والمنزلة وميت غمر ودكرنس وبلقاس والمنصورة وتمي اللأمديد.

وأضاف أن المحاضر المضبوطة عبارة عن:

- مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين، وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر غش تجاري، ومحاضر سلع مجهولة المصدر.

- محاضر بيع أزيد من السعر الرسمي، ومحاضر مخالفة تعليمات، ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها.

- محاضر إدارة منشأة دون ترخيص، ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.