تحرير 132 محضرا متنوعا في حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ مديرية تموين الإسكندرية، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والتعليمات المشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، جرى شن حملة تموينية مكبرة في إطار الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

حملة مكبرة على الأسواق

وأشار «القلش» إلى أنه تحت إشراف جمال عمار، وكيل المديرية، شنّت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد علي، رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير 57 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر إدارة مصنع تعبئة وتغليف بدون ترخيص.

- تحرير 14 محضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 15 محضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

حملة تموين شرق

كما نفذت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين لمخابز سياحية دون ترخيص.

- تحرير محضرين لمنافذ مشروع جمعيتي مخالفين.

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 12 محضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضري استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضري أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وأضاف «القلش»، أنّ إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، شنت حملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي:

- تحرير 23 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها، 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين لبقالين تموينين مخالفين.

حملات «تموين العامرية»

ونفذت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم رسلان رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير 22 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها، 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضري جنحة تبديد مضبوطات.

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف.

- تحرير 5 محاضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير 10 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

حملات «غرب والجمرك»

ونفذ المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير 42 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام.