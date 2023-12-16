ضبط 2922 مخالفة في حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية بأسوان

نفذت اللجان المشتركة في محافظة أسوان بالتعاون مع الجهات الأمنية حملات مكثفة في الأسواق بهدف ضبط الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالاسعار في عدد كبير من الأحياء والمدن.

وأفاد المهندس خالد أبوالقاسم، مدير مديرية التموين في أسوان، بأن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط وتحرير 2922 مخالفة في المخابز البلدية.

ضبط عدد كبير من المخالفات

وتضمنت هذه المخالفات العديد من الجوانب، إذ تم رصد 327 مخالفة تتعلق بنقص الوزن، و265 مخالفة في المواصفات، و688 مخالفة تتعلق بالتوقف عن العمل، و30 مخالفة في سجل المخبز، و494 مخالفة في سلوك الموظفين، و12 مخالفة في تجميع الدقيق.

وحررت الحملة حوالي 180 مخالفة في اختراق ماكينات الخبز، و10 مخالفات بسبب عدم وجود قائمة سعرية، و33 مخالفة لمخابز مغلقة، و135 مخالفة في أوزان الميزان، و392 مخالفة متنوعة أخرى.

مبادرة ضبط الأسعار في الأسواق

يأتي تنفيذ هذه الحملة مع استمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومتابعتها بشكل مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء وبإشراف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

كما تأتي هذه الجهود في إطار ضبط الأسعار والتصدي للمخالفات، إذ تستمر اللجان المشتركة في مدينة أسوان بتنفيذ حملاتها التموينية بصورة دورية ومنتظم في ظل مساعي الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.