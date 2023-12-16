ضبط 41 مخالفة تموينية متنوعة في حملات بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، قيام المديرية بعمل حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية وتمكنت من تحرير عدد 41 مخالفة تموينية بالدقهلية، من أجل معاقبة المخالفين والتصدي لهم.

حملات تموينية بالأسواق والمخابز

وأشار «دايرة» في بيان، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

واضاف أنه جرى تكليف حملات المديرية بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من بندر ميت غمر، المنزلة، دكرنس، بلقاس، مركز المنصورة، تمي الأمديد.

وأكد قيام الحملات بتحرير عدد من الحملات جاءت كالآتي:

- 9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 4 محاضر نقص وزن ما بين 8 إلى 18 جم.

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضر انتهاء من الإنتاج.

- 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضر مزاولة نشاط دون ترخيص.

- محضر سلع بدون فواتير.

- محضر سلع مجهولة المصدر.

- 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- محضر تجميع سلع مدعمة.

- محضر تصرف في مواد بترولية.