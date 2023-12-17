محافظ كفر الشيخ: مشروعات الطاقة من أهم مقومات التنمية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، محطة محولات الكهرباء الرئيسية بغرب مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور اللواء إسلام وجيه، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية.

مشروعات الطاقة

وقال المحافظ، إنّ محطة محولات الكهرباء الرئيسية بغرب مدينة كفر الشيخ، تُغذى جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال الربط مع محطة كهرباء البرلس العملاقة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية وتوصيلات المشتركين بجميع مراكز المحافظة، بجهد 500 كيلووات، بقدرة 1500 ميجاوات، وجهد 220 كيلووات، بقدرة 525 ميجاوات، وجهد 66 كيلووات بقدرة 16 ميجاوات، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أنّ مشروعات الطاقة من أهم مقومات البنية الأساسية والتنمية بالمحافظة.