تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من تنفيذ 15 قرارات إزالة تعديات، بقري «شنو، ودفرية، وقراجة» ومنطقة «عرفشه»، بمساحة قدرها 12 قيراط أرض زراعية، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وجري تسليم الأرض لجهة الولاية.

جاء ذلك بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبحضور عبود الصيفي، وهاني الجميل، نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وياسر عقبة، رئيس قرية الحمراوي، ومحمد توفيق، رئيس قرية إسحاقة، وحضور فني الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية بكل قرية.

التعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك في إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، ووقف مخالفات البناء.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

مصادرة مواد البناء والمعدات

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأي تعديات، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.