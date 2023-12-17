«تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب» ندوة بمركز شباب روينة في كفر الشيخ

نظم الصالون الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان «تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب» بمركز شباب روينة بمشاركة 40 شاباً وفتاة من أعضاء المركز، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب

أدار الندوة الشيخ صلاح بدر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، الذي تحدث عن دور المؤسسات الدينية والشبابية في نشر الوعي والمفاهيم الاجتماعية السليمة، ومواجهة توارث المجتمع عبر سنوات بعض المفاهيم الخاطئة التي أعاقت تطوره.

وكيل وزارة الشباب والرياضة: إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم

ومن جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ النادي الثقافي يحرص على تنويع المحتوى الذي يُقدمه للنشء والشباب، بين اللقاءات التثقيفية والدينية، وغيرها من الموضوعات، لمناقشة الشباب، وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم، ورفع المستوى الثقافي والفني، والوعي الديني لدى الشباب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

جرى تنظيم الندوة بمركز شباب روينة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ همت مصطفى، مسؤول النشاط الثقافي بالمديرية.