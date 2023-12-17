محافظ كفر الشيخ يوجه بتحليل عينات عشوائية من محطات مياه الشرب

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، محطة مياه الشرب الرئيسية بشرق مدينة كفر الشيخ، للتعرف على مدى جاهزيتها وقدرتها الإنتاجية لمياه الشرب، بحضور اللواء إسلام وجيه، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن موافي، رئيس المدينة وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية.

متابعة مراحل معالجة مياه الشرب

تابع المحافظ، مراحل معالجة مياه الشرب بداية من طلمبات وأحواض المياه العكرة والمرشحة، وأحواض الترسيب، وأحوض مزج الكلور، والشبكات وصولا إلى المستهلك، فضلا عن تشغيل وتحاليل المعامل لإضافة المواد الكيميائية للمعالجة بالنسب المحددة وأخذ العينات العشوائية، لضمان جودة مياه الشرب المنتجة.

وتعرف محافظ كفر الشيخ، على القدرة الاستيعابية للمحطة لمد التجمعات العمرانية الجديدة التي تقام بجوار وخلف الجامعة بمياه الشرب، مؤكدًا أنّ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من أولويات وأهم المشروعات التي تنفذها الدولة بهدف تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا باستمرار تحليل العينات العشوائية من مآخذ المحطات والمياه المنتجة وأطراف الشبكات في مختلف نجوع وقرى ومدن المحافظة وضمان جودة المياه طبقًا للمعدلات القياسية.