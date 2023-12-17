الكشف على 1391 شخصا في قافلة طبية بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية ناصر الغربية التابعة لمركز الحامول على مدار يومين متتاليين لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية ناصر الغربية بمركز الحامول، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1391 مواطناً، وخضع 80 آخرين للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ191 حالة، وأشعة لـ54 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة إلى جانب تدشين عددا من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 715 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ11 مريضا، والتحويل لأقرب مستشفى لـ11 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدما الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز الحامول، ومستشفى الحامول المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.