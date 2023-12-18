«زراعة الإسكندرية» تنظم دورة تدريبية لرفع وعي المهتمين بحدائق النباتات

كشف الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تفاصيل تنظيم دورة تدريبية بعنوان «الحدائق النباتية وأهميتها في المجتمع».

يأتي ذلك في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالإسكندرية والإدارة المركزية للبساتين، معهد بحوث البساتين، إدارة التدريب، وتحت إشراف المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي والمهندسة صافيناز محمد الفضالي، مدير إدارة البساتين وإبراهيم بسيوني، مدير إدارة التدريب.

محاضرات يومية

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الدورة مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 2023/12/21 بالقاعة الإرشادية بمديرية الزراعة بالإسكندرية وبحضور المهتمين بموضوع الدورة إذ قام الدكتور نادر الشنهوي، رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين، بإلقاء محاضرة بعنوان ««التعريف بالحدائق النباتية وأهميتها المجتمعيه والبيئية» وسيتم إلقاء محاضرة يومية حتى يوم الخميس، وتهدف الدورة إلى رفع وعي المزارعين والمهتمين بحدائق النباتات وأهميتها.

موضوعات الدورة

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي، أن الموضوعات التي ستتناولها الدورة ستدور حول، الحدائق النباتية «وظيفتها، مكوناتها» أهم وظائف الحدائق النباتية، مكونات الحديقة النباتية «المجموعات النباتية، المعشبة، المكتبة، متحف، معمل، مشتل، مكتب، جمع وتداول البذور، قاعة محاضرات، المعشبات «التعريف، وظائف المعشبة، طرق إعداد العينات «الجمع، الحجز والفرز، الكبس والضغط، مرحلة التسميم بمحلول كلوريد الزئبقيق، التثبيت، التعريف، الحفظ والتخزين» طرق ترتيب العينات النباتية داخل المعشبة، العناية بالمجموعات النباتية «التبخير، التسخين، التبريد».