«زراعة الإسكندرية» تنظم زيارة ميدانية لتوعية الفلاحين بشأن المحاصيل الشتوية

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية إنه تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور الميداني لمتابعة زراعة المحاصيل الشتوية وتوزيع تقاوي القمح، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها وتقديم أوجه الدعم الميداني، تم تنظيم زيارة إلى الحقول لتقديم كل الإرشادات والحلول لأي مشكلات وتذليل العقبات أمام الفلاحين.

متابعة توزيع التقاوي

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى المرور على الإدارة الزراعية بالعامرية لمتابعة سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة ورافقه في الزياره المهندس محمد عبد الله، مدير عام المكتب الفني والمهندسة تريزه سعد عطا، الله - مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعه بالإسكندرية والدكتورة دعاء خميس محمد، مدير إدارة شئون الإرشاد والمهندس يسري الشريف، مسئول المحاصيل السكرية بالمحافظة والدكتور سامي ربيع مدير إدارة العامرية.

نهضة القرية المصرية

وتابع أنه جرى تفقد منافذ توزيع التقاوي والاطمئنان على المتابعة الجيدة للزراعة الشتوية من تقاوي وأسمدة ومبيدات والعمل على توفيرها أولًا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعاً للمرحلة العمرية للمحصول، كما تم حث العاملين على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل الارشادي الزراعي، وتكثيف الأنشطة الإرشادية التي تقدم خدمات إرشادية تنموية لنهضة بالقرية المصرية.