أغرب أسماك البحر الأحمر تجذب السياح.. مولا مولا والتمساح وشيطان البحر

تحتضن مياه البحر الأحمر، العديد من أنواع الحياة البحرية المختلفة منها النادرة والغريبة والتي تثير الإعجاب، إذ تجذب إليها هواة الغوص والباحثين للمتعة واكتشاف أسرار أعماق مياه البحر الأحمر ومنها أسماك مولا مولا العملاقة وسمكة التمساح والديك وسمكة شيطان البحر.

أغرب أسماك البحر الأحمر

قال حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن الكائنات البحرية النادرة والغربية تجذب إليها السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية من أنحاء العالم إلى مياه البحر الأحمر في رحلات الغطس للاستمتاع برؤية هذه الكائنات البحرية تحت الماء والتقاط الصور التذكارية لها.

سمكة المولا مولا

وتابع «الطيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أغرب أسماك البحر الأحمر النادرة الظهور هي سمكة المولا مولا التي جرى رصدها في مياه مرسى علم منذ ساعات قليلة، لافتًا إلى أنواع أخرى نادرة تظهر في مياه البحر الأحمر مثل سمكة الشيطان وسمكة الديك وسمكة التمساح، مشيرًا إلى أن التنوع البيولوجي لهذه الكائنات البحرية الموجودة بالبحر الأحمر دليل على سلامة البيئة البحرية.

سمكة التمساح

يوضح دكتور محمود معاطي أستاذ علوم البحار بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن سمكة التمساح تشبه التمساح فتعتقد للوهلة الأولى أنها تمساح، أو تظهر كتلة صخرية على شكل تمساح، إذ تشبه في الشكل واللون صخور البحر الأحمر ولا تشكل تهديدًا على البشر، ويمكن للغواصين الاقتراب منها بسهولة وتصويرها.

سمكة الديك

أضاف «معاطي» أن سمكة الديك من الأنواع النادرة في مياه البحر الأحمر وتعد من أغرب الفصائل السمكية إذ تنتمي لعائلة سمكة البومة وتمتلك 18 شوكة مسممة، تتوزع على أجزاء جسمها، وتتميز بألوانها الزاهية الجذابة في شكلها وتمثل خطورة على الإنسان إذ اقترب منها نظرًا لسميتها العالية التي تتمثل في أشواكها بديعة الألوان.

سمكة مولا مولا

سمكة «مولا مولا» هي سمكة الشمس العملاقة وهي من الأنواع النادرة الظهور في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانقراض ويصل وزن بعضها إلى حوالي طن، ولا تمثل خطرا على الإنسان.

سمكة شيطان البحر

سمكة شيطان البحر من أنواع أسماك البحر الأحمر النادرة فهي مسالمة ولا تهاجم البشر، بالرغم من أنها تمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم إلا أنها لا تملك أي أسنان وتتغذى على أصغر الكائنات في البحار، وتتكاثر ببطء ويتم وضعها على قوائم الكائنات المهددة بخطر الانقراض، بحسب دكتور محمود معاطي.