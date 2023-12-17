«مولا مولا».. سمكة عملاقة تجذب السياح إلى شواطئ مرسى علم

شهدت شواطئ مرسى علم، ظهورًا نادرًا للسمكة العملاقة «مولا مولا» التي جذبت السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية لمشاهدة، هذه السمكة وغيرها من الأنواع النادرة التي تثير الفضول.

سمكة مهددة بالانقراض تخطف الأضواء بشواطئ مرسى علم

قال الدكتور محمود عبد الراضي، المدير السابق لمعهد علوم البحار بالبحر الأحمر، إن «مولا مولا» سمكة الشمس العملاقة يصل وزنها إلى نحو طن، وهي من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

وأكّد محمود عبد الراضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السمكة ليست مؤذية وظهورها في مرسى علم يدل على سلامة الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أنّ آلاف السياح الأجانب اليوم على شواطئ مرسى علم من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأوضح أنّ الأحداث النادرة تجذب السياح للشواطئ، لاسيما وأن مرسى علم تمتلك أفضل الشواطئ في العالم، يتوافد عليها آلاف السائحين يوميا.

ماهي سمكة «المولا مولا»

واختتم بالإشارة إلى أنّ سمكة «المولا مولا» تقضي حياتها في المحيطات المفتوحة وقلما تتواجد في البحار، وتعيش على عمق 12 إلى 50 مترًا، وعند النظر إليها للمرة الأولى تبدو كأن نصفها الخلفي مفقودًا، وتتغذى على قناديل البحر والحبار والقشريات والأسماك الصغيرة ويرقات الأسماك، وهناك تحذيرات من صيدها أو لمسها.