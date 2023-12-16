«تعليم البحر الأحمر»: تسليم التابلت لطلاب الأول الثانوي العام خلال أيام

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في مدارس المحافظة بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب تسلمها من مخازن وزارة التربية والتعليم.

موعد تسليم تابلت الصف الأول الثانوي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنه سيتم تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي في الإدارات التعليمية السبع في رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين بمجرد صرفها من المخازن.

وذكر، أن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الأول الثانوي هي:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد، وصورتان من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت موقعا من ولي الأمر.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الغناء في المرحلة الإعدادية، والمركز الأول في مسابقة أمهر عازف في المرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2023/ 2024.