محلل سياسي: تيار داخل إسرائيل يطالب بالتفاوض مع الفصائل وإطلاق سراح المحتجزين

قال الدكتور أمجد شهاب، المحلل السياسي، إنَّ هناك تيارين حالياً في الداخل الإسرائيلي، الأول يطالب بإعطاء الأولوية الأولى لإطلاق سراح المحتجزين، والتيار الثاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يعمل على القضاء على الفصائل الفلسطينية وتحرير المحتجزين بالقوة.

«شهاب»: بدء ضعف التيار الثاني

وأضاف «شهاب»، خلال مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ التيار الثاني بدأ يضعف، وكل استطلاعات الرأي تقول إنه لا يتجاوز 30%، وأنَّ التيار الآخر الذي يريد التفاوض على إطلاق سراح المحتجزين مع الفصائل ودفع الثمن مهما كان لديه أغلبية بنسبة 50%.

اتضاح صورة الحكومة الإسرائيلية في الداخل

وأوضح أن ما يحدث في الداخل أن الجميع يوافق على استمرار الحرب حتى تدمير فصائل المقاومة، ولكن صورة الحكومة الإسرائيلية الآن بدأت تتضح في الداخل بأن نتنياهو يعمل لخدمة أغراض شخصية وحزبية ولا يعير أي اهتمام للصالح العام ولا مقتل جنود وأسرى بأيدي القوات الإسرائيلية، سواء في الحفل الشهير يوم 7 أكتوبر أو القصف الخطأ بالأباتشي.

ولفت إلى أن 75% من استطلاعات الرأي في إسرائيل تريد التخلص من نتنياهو سواء قبل الحرب أو بعد الحرب، وهناك أصوات تريد التخلص منه أثناء الحرب، لأن الرواية الرسمية كاذبة وأفقدت الإسرائيليين الثقة في حكومة نتنياهو، خوفا من فشل الأهداف مهما استمرت الحرب.