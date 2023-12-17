«أبو» يطلق أغنية «العالم أعمى» تضامنا مع غزة

أطلق اليوم، المطرب «أبو»، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «العالم أعمى The Worl is Blind»، باللغة الإنجليزية على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية قدمها أبو في افتتاح الجونة السينمائي في دورته السادسة التي انطلقت منذ أيام في مدينة الجونة، ووجه من خلالها رسالة للعالم عن ازدواجية المعايير والصمت العالمي تجاه القضية الفلسطينية، والحرب في غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى.

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