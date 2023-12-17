أبو شامة: الإعلام المصري خاض معركة شرسة خلال الـ10 سنوات الماضية

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن الإعلام المصري خاض معركة شرسة خلال الـ10 سنوات الماضية، ما بين الانهيار الكامل والصعود المتأني المتميز، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري مشرف للمهنة لأنه استطاع أن يصل لمستوى المشهد السياسي الذي شاهده الجميع في الانتخابات الرئاسية.

المشهد السياسي كان به عدالة منافسة

وأوضح أبو شامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، على راديو أون سبورت إف إم، أن المشهد السياسي كان به عدالة منافسة، وكلمة السر في الإقبال الجماهيري كانت متمثلة في عدالة المنافسة، التي كان بها آليات متوفرة تحققت بها، وكان يوجد هيئة قضائية تشرف بحيادية ونزاهة، وكانت هناك دولة توفر كل الامتيازات التي حققت المشهد.

جميعهم خاضوا هذه التجربة بنزاهة

وأشار إلى أن المرشحين الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية 2024 أدوا المهمة على أكمل وجه، وشرفوا مصر بصورة تليق بها في الانتخابات الرئاسية، وجميعهم خاضوا هذه التجربة بنزاهة قائلا: «ما فيش مرشح خرج عن السياق الذي كان يسيرعليه».