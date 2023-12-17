عمرو عبدالجليل ومحمد عبدالحافظ وعمر عبدالعزيز يواسون أبو الليف في وفاة شقيقه

وصل منذ قليل، الفنان عمرو عبدالجليل، محمد عبدالحافظ، عمر عبدالعزيز لمواساة الفنان نادر أبو الليف في وفاة شقيقه الفنان عادل أنور.

كما حرص على حضور العزاء المقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، مصطفى هريدي، محمد عبدالحافظ، إيهاب فهمي، عمر خورشيد، حلمي عبدالباقي، أحمد صيام، محمد أبو داوود، فردوس عبدالحميد.

وقدم الراحل العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية فقد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام.