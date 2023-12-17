وكيل «تموين سوهاج»: توفير السكر بسعر 27 جنيها للكيلو في قرى المحافظة

أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة طهطها شمال محافظة سوهاج، اليوم الأحد، عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وأعمال توزيع السكر والسلع الأساسية بمختلف المجالس القروية بالمركز.

توزيع السكر بسعر 27 جنيها

وجاء ذلك بمتابعة رئيس الوحدة المحلية وإدارة تموين طهطا، واستمرارا لأعمال توزيع السكر بسعر 27 جنيها والسلع الأساسية الأخرى بأسعار مخفضة إذ جرى تكثيف أعمال البيع والتوزيع بعدد من الأماكن بمدينة طهطا منها ميدان زمزم ومنطقة الشيخ عبدالله ومنطقة التأمينات.

كما تم توزيع كميات كبيرة من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لقرية بنهو وبني عمار ونجع أبو شجرة بمجلس قروي الصوامعة غرب وقرية الحريدية القبلية بمجلس قروى نزلة القاضي.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع عشرات الأطنان، وسوف يستمر العمل على توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوزيعها بمختلف أنحاء القرى والنجوع والمدن في محافظة سوهاج.