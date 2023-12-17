رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

متحدث الوزراء: «مدبولي» أكد أهمية توفير بيئة عمل تسهم في الارتقاء بأداء الموظفين

كتب:

حسن سمير
10:20 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
المستشار محمد الحمصاني

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعا مع مسؤولي الجهات الوطنية بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء هشام حداد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على ما أُنْجِز من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وأُكِّد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضا عرضا مفصلا بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة وخطط التشغيل والصيانة للحي الحكومي.

اقرأ المزيد:

مجلس الوزراء يصدر سلاسل فيديو جراف متعلقة بالتاريخ والاقتصاد والتوعية

الحكومة: المستشار محمد الحمصاني متحدثا باسم مجلس الوزراء

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

«القاهرة الإخبارية»: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم
بقلم حسن سمير