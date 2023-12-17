متحدث الوزراء: «مدبولي» أكد أهمية توفير بيئة عمل تسهم في الارتقاء بأداء الموظفين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعا مع مسؤولي الجهات الوطنية بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء هشام حداد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على ما أُنْجِز من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وأُكِّد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضا عرضا مفصلا بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة وخطط التشغيل والصيانة للحي الحكومي.