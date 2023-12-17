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عمر كمال يعلن تأجيل طرح دويتو «أخوك يشرف» مع محمود الليثي

كتب:

ياسمين محمود
10:33 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
عمر كمال

عمر كمال

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تأجيل طرح أغنية «أخوك يشرف»، التي تجمعه بمحمود الليثي لإجراء بعض التعديلات بناء على طلب نقابه الموسيقيين.

ونشر عمر كمال البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليه: «احتراما لقرارات نقابة الموسيقين والنقيب مصطفى كامل، تم تأجيل نزول الأغنية ليوم التلات القادم لتعديل بعض المقاطع في الأغنية، ان شاء الله معادنا يوم التلات 19 ديسمبر».

رفع إيقاف عمر كمال

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا بعنوان «رفع إيقاف» جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية التي تفيد بانتهاء مدة إيقاف عمر محمد كمال محمود الشهير بعمر كمال شعبة غناء شعبي، لذا تقرر رفع الإيقاف عن المذكور ويحق له العمل تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته».

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