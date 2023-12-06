مفاجأة في صفقة عمر كمال بين الأهلي والزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل| عاجل

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، عن أن النادي الأبيض سيستطيع حل أزمة القيد خلال الشتاء المقبل.

وقال ميدو خلال حديثه ببرنامجه التليفزيوني: «الزمالك سيفتح القيد في الفترة المقبلة».

مودرن فيوتشر قرر منح عمر كمال مهلة من أجل حسم قرارهوأضاف: «مودرن فيوتشر قرر منح عمر كمال مهلة من أجل حسم قراره والاختيار بين الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك».

وتابع: «القطبان وافقا على دفع قيمة الصفقة التي كشف عنها فيوتشر في المفاوضات، إلا أن مسؤولي الزمالك أبلغوا عمر كمال عبدالواحد أنه لم يحسم ملف القيد حتى الآن، لذا قرر اللاعب الانتقال إلى الأهلي».

ميدو: عمر كمال حسم انتقاله للأهليوشدد ميدو خلال حديثه ومن خلال معلوماته بأن اللاعب حسم تعاقده مع النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ميدو: «عمر كمال عبد الواحد أنهى تعاقده مع النادي الأهلي».

وأضاف: «اللاعب كان لديه استعداد للانضمام إلى الزمالك، ولكن حل أزمة القيد غير مؤكد حتى الآن».

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: «المسؤولون في الزمالك قالوا لعمر كمال إن مسألة حل أزمة القيد ليست أكيدة حتى الآن وعليك الانتظار أو تحديد مستقبلك».