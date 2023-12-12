عمر كمال يقف بسيارته أمام لجنة في العجوزة ويغني «مصر أم الدنيا»

تفاجأ الناخبون أمام مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات في العجوزة، بوقوف الفنان الشعبي عمر كمال بسيارته أثناء مروره، وتفاعل مع الناخبين بالغناء ونزل من سيارته لمدة 10 دقائق غنى خلالها مع المواطنين الموجودين للإدلاء بأصواتهم أغنية «مصر أم الدنيا».

وقال عمر كمال لـ«الوطن»، إنّه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية خلال اليوم الأول، وطالب جميع الشباب والمواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات: «ده حق البلد علينا إن إحنا نشارك في الانتخابات عشان نختار رئيسنا اللي بيمثلنا».

وأضاف المطرب أنه يجب أن يشاهد العالم أجمع الصورة المشرفة لمصر، والتي يظهر من خلالها الشباب بكثافة أمام اللجان؛ للمساهمة في رسم مستقبل بلدهم، وهو ما يؤكد وعي المصريين لحقوقهم وواجباتهم خلال السنوات الأخيرة.