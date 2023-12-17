وكيل «رياضة الشرقية»: صناعة الإعلام قوة ناعمة لنقل صورة حضارية عن المجتمع

استقبل الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة على استقبال مجموعة من طلبة الإعلام بالجامعات المصرية تمهيدًا لتفعيل المبادرات الشبابية لدمجهم في أنشطة المديرية بالإضافة إلى توفير سبل الدعم لأفكارهم الإبداعية.

صناعة الإعلام القوة الناعمة لنقل صورة اجتماعية حضارية

أشار وكيل الوزارة إلى أن صناعة الإعلام أحد مصادر القوة الناعمة في المجتمع وأنها الأمل في نقل صورة حضارية لأنشطة مديرية الشباب والرياضة والتعريف بإنجازات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في الخبر الإعلامي أحد أهم دعائم النهضة والتنمية، وأن الشباب أجدر الفئات لنقل الرسالة الإعلامية بفعالية ومن خلال رؤى مبتكرة ومتكاملة.

تدشين مبادرة للاستفادة من قدرات الشباب في الإعلام

وأشار «عبد العظيم» إلى أن إمكانيات مديرية الشباب والرياضة في خدمة أفكار ومبادرات الشباب الواعي ومتاحة لجميع المبدعين، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من المبادرات الشبابية تنفذ من خلال مجموعة صانعي المحتوى وسيتم تدشينها للاستفادة من قدرات ومهارات شباب الإعلاميين ونقل صورة إيجابية حضارية عن المجتمع المصري في جميع المجالات.