حفل زفاف جماعي لـ30 عريسا وعروسة في العيد القومي لمطروح

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حفل زفاف جماعي نظمته الإدارة العامة للسياحة، لـ 30 عريسا وعروسة من أبناء مطروح، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 108، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، والمهندس حسين، السنيني السكرتير العام المساعد، والنائب جمال الشوري والنائب عيسى أبو تمر، ومحمد أنور مدير عام السياحة، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات، وممثلين عن الشركات والجمعيات والمؤسسات المشاركة في تنظيم الاحتفالية، وذلك بفندق المشير أحمد بدوي.

محافظ مطروح يشهد على عقود الزواج للعرسان

وفي احتفالية مساء اليوم، قدّم محافظ مطروح التهنئة للعرسان خلال حفل زفاف الحفل الجماعي، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع كل عريس وعروسة، وشهد عقد القران والتوقيع على عقد زواج عدد من العرسان الشباب المشاركين في الحفل.

وسلّم محافظ مطروح، كروت بالهدايا والأجهزة الكهربائية وغيرها المهداة للعرسان المشاركين، أعقبه تسليم شهادات التقدير ودرع للشركات والمؤسسات المشاركة في تنظيم الاحتفالية والمساهمة في تقديم هدايا للعرسان.

يأتي ذلك، ضمن الاحتفالية السنوية التي تحرص عليها محافظة مطروح، في إطار التيسير على الشباب المقبلين على الزواج، ومشاركة الشباب في إقامة أسرة وتوفير حياه كريمه لهم.