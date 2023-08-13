حفل زفاف جماعي مجاني بمطروح والتقديم يبدأ اليوم.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة مرسى مطروح تنظيم حفل زفاف جماعي، خلال شهر ديسمبر المقبل، تيسيرا على أبناء المحافظة من المقبلين على الزواج وتحقيقا للاستقرار الأسري، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومي.

الاشتراك في حفل الزفاف الجماعي مجانا

وتتكفل المحافظة بجميع تكاليف ونفقات حفل الزفاف الجماعي، حيث ذكرت المحافظة في بيان رسمي لها أن العروسين المتقدمين لحفل الزفاف الجماعي لن يتحملا أي مصروفات أو رسوم للحفل، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمطروح تستقبل طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزفاف.

إجراءات وشروط المشاركة في حفل الزفاف

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» الإجراءات المطلوبة، والشروط الواجب توافرها للمشاركة في حفل الزفاف الجماعي بمحافظة مرسى مطروح.

شروط الاشتراك في حفل الزفاف الجماعي

- أن يكون الزوجان أو أحدهما من أبناء المحافظة.

- أن يكون الزوجان أو أحدهما من المقيمين بالمحافظة، وتعطي الأولوية لأبناء المحافظة.

- أن يكون عقد القران حديثا، ولا يكون قد مضى عليه أكثر من 6 أشهر.

- تعطى الأولوية للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصه.

- لا يتم اشتراك أكثر من حالة واحدة من كل أسرة، إلا في حالة عدم اكتمال العدد المقرر قبوله.

- ألا يكون سبق له الاشتراك بالأعوام السابقة في الزفاف الجماعي.

- ألا يكون سبق لكلا الزوجين الزواج من قبل.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في حفل الزفاف الجماعي

- تقديم طلب باسم السكرتير العام يوضع فيه حالة المتقدم حديث الزواج أو يرغب في عقد القران.

- صورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين.

- صورة من عقد الزواج، مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها.

موعد الاشتراك في حفل الزفاف الجماعي

وأوضحت محافظة مرسى مطروح، أنه تقدم الطلبات بالإدارة العامه للسياحة والمصايف، بدءا من غدا الأحد 13-8-2023، ولمدة 30 يوما.