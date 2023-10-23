تسليم 20 جهاز عروس للفتيات المشاركات في حفل الزفاف الجماعي بالمنيا

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائبه، لتسليم التجهيزات الخاصة بـ20 عروسا من فتيات المحافظة، والتي ستشارك بها محافظة المنيا يوم الجمعة المقبل في حفل الزفاف الجماعي بالقاهرة، وذلك بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام في محافظة المنيا، المقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري بالمحافظة، ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأهالي العرائس.

النهوض بحياة الأسر الأكثر احتياجا

وقال ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعى، إن تلك الاحتفالية تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، مثمناً دور القوات المسلحة وايمانها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري العظيم.

اختيار الفتيات المستحقات وفقاً لشروط

وأوضح «بخيت»، أنه تم تسليم 20 جهاز عروسة كامل، والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – تلاجة - بوتاجاز بمشتملاته)، لافتاً الى ان اختيار الفتيات المستحقة تم وفقاً لشروط ومعايير محددة عقب إجراء بحث اجتماعي ضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، موجهاً الشكر للجمعيات الأهلية، الذين شاركوا وساهموا في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج.