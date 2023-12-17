قصواء الخلالي: المشهد في قطاع غزة يتفاقم بشكل مخيف وسلبي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشهد تصاعدا مستمرا، إذ يضرب كل معايير الأمن القومي الفلسطيني والعربي، وهناك نزيف مستمر لدماء الفلسطينيين، والبعض يقول إن هذا ثمن عودة القضية للمشهد العالمي مجددا والحديث عن حل الدولتين.

المشهد في قطاع غزة يتفاقم

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، أن المشهد في قطاع غزة يتفاقم بشكل مخيف وسلبي للغاية؛ فالقصف مستمر وأرقام الشهداء مستمرة في الزيادة، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرج كبير خلال هذه الفترة.

تحمل الأيام المقبلة أخبار إيجابية

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة قد تحمل أخبارا إيجابية بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وأبدت الفصائل الفلسطينية قبولها بأن تكون هناك هدنة في الفترة المقبلة، بشرط وقف كلي لإطلاق النار، لافتة إلى أن هذا أمر مشروع ومن المفترض أن يحدث منذ فترة، والداخل الإسرائيلي يعاني من مشكلات داخلية وتفاقم في المشهد الداخلي، واستمرار المكابرة والعنجهية، والإطاحة بحكومة نتنياهو إذا تحققت سيكون هناك محاسبة كبيرة له.