اليونيسف: الوضع في غزة يزداد سوءا.. ولا يوجد مكان آمن للأطفال بالقطاع

قال سليم عويس، مسؤول الإعلام في يونيسف، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن الوضع في غزة يزداد سوءا، ولا يوجد مكان آمن للأطفال بالقطاع.

وأضاف «عويس» أن آلاف الأطفال استشهدوا خلال الحرب في قطاع غزة، والكثيرون ما زالوا تحت الأنقاض، بالإضافة إلى نحو مليون طفل في القطاع، أجبروا على ترك منازلهم والتوجه ناحية الجنوب.

سليم عويس: قطاع غزة مكتظ بالنازحين

وأشار إلى أن قطاع غزة مكتظ بالنازحين، والأهالي تحت القصف والهجمات الإسرائيلية، ما يشكل خطرا على حياتهم.

ولفت مسؤول الإعلام في يونيسف، إلى أن «لدينا قلق عميق على الأطفال في الضفة الغربية، إثر العدوان الإسرائيلي».