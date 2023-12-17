أسامة كمال: إسرائيل تدهس القانون الدولي في غزة وتقول للعالم «بلوه واشربوا ميته»

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تدهس القانون الدولي أسفل الدبابات في قطاع غزة وتمنع الجرحى الفلسطينيين من الحصول على العلاج حتى الموت، وتنتهك كل قوانين حقوق الإنسان ضد المدنيين في غزة، قائلا: «كأن إسرائيل بتقول للعالم بلوا القانون الدولي واشربوا ميته».

كمال: إسرائيل انتهكت القانون الدولي أمام أعين العالم كله

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، على قناة دي إم سي، أن إسرائيل انتهكت كل القانون الدولي أمام أعين العالم كله، وقتلت 92 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام من أجل أن يخفوا الحقيقة عن العالم التي يحاول الإعلام العربي أن يكشف جزءا منها، مؤكدا أن مشاهد العنف والقتل في غزة لا تحتاج إلى ترجمة إنجليزي أو ألماني.

أسامة كمال يوجه رسالة للمسؤولين

ووجَّه أسامة كمال، رسالة إلى المسؤولين الأوروبيين ولا سيما ألمانيا وبريطانيا، قائلا: «اوعوا تكلمونا عن القانون الدولي والقيم واوعوا تتكلموا عن كل الكلام اللي بتقولوا إنكم تؤمنوا بقى وضحكتوا علينا به لعشرات السنين وقلتم أنكم تؤمنوا به وعايزنا نؤمن به احنا كمان».