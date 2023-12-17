«مستقبل وطن» يطلق منافذ متحركة بالوراق لبيع السلع بأسعار مخفضة

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق، سلسلة منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك دعمًا للمواطنين.

وصرّح سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، في بيان، أن الأمانة ووحداتها القاعدية تكثف الجهود للتخفيف عن المواطنين وتلبية متطلباتهم، ودعمهم بشتى الطرق، وفي كافة المجالات، تنفيذًا لمبادرة «كلنا واحد.. معًا ضد الغلاء».

«كلنا واحد.. معًا ضد الغلاء»

وجرى إطلاق سلسلة منافذ متحركة بسيارات متنقلة وثابتة في كافة مناطق قسم الوراق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، واستكمالا لذلك شهد اليوم بيع السكر بسعر 27 جنيهًا بعد أن وصل سعره 55 جنيهًا بالأسواق.

مبادرة مستقبل وطن

وأشار أمين التنظيم محمد خالد مدبولي، إلى أنّ المبادرة جاءت لتغطية وتلبية متطلبات أهالينا ببلاد قسم الوراق، ورؤية الحزب بضرورة التخفيف عن المواطنين ودعمهم ومحاولة منا لخلق التنافس وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار.

وانطلقت المنافذ المتنقلة بمتابعة كاملة من سيد طه أمين الحزب بالوراق، وبرعاية وإشراف علي البيع طوال اليوم من قِبل أمين القبائل العربية طارق أبو سعدة، وأمين العمل الجماهيري محسن عصام خليفة، مؤكدين جميعًا حرصهم على تنفيذ توجيهات الحزب التي تدعوا لدعم المواطنين والتخفيف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وجشع بعض التجار وغلاء الأسعار.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».