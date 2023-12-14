«صناعة مستقبل وطن»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة صدرت صورة للعالم بمدى حرص المصريين على دعم الدولة، والوقوف صفا واحدا خلف وطنهم في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جارية، متابعا: «المشاركة فاقت التوقعات».

مشاركة فاقت التوقعات

وأوضح في بيان صحفي أن مؤشرات المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية فاقت كل الاستحقاقات السابقة، ما يعكس حالة التوافق الوطني في المجتمع المصري، خاصة وأن نسبة المشاركة فاقت التوقعات وكانت مشاركة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة ملحوظة للشباب، والمرأة كالعادة كانت في مقدمة الصفوف، إضافة لكبار السن وذوي الهمم، وكل الشرائح المجتمعية كان لها دور كبير في هذا الاستحقاق الدستورى الأبرز، وهذه ظاهرة جديدة بهذه الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن المواطن أرسل رسالة للعالم بأنه يمارس حقه الدستوري، ويعلن اصطفافه خلف الوطن بهذه الفترة العصيبة التي يمر بها، إذ كان هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن فى خضم أحداث الحرب على غزة.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة واجب وطني ومسؤولية، ما نجح المصريين في ترجمته في صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال حشد غير مسبوق.