ضبط 45 منشأة سياحية مخالفة بالإسكندرية.. «تتلاعب في الأسعار»

تمكنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، من ضبط 45 منشأة مخالفة تتلاعب في الأسعار ما بين غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار، وأخرى تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة وأخرى تضع قائمة أسعار منتهية.

وتعود الواقعة حين كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

حملات سياحية على 3 أحياء بالإسكندرية

وعليه قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، بحملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على المنشآت والمحال والأنشطة السياحية، شملت نطاق أحياء شرق، ووسط، ومنتزة أول.

التفتيش على 78 منشأة سياحية في الإسكندرية

وأسفرت حملات التفتيش المرور على 78 منشأة منهم 29 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وعدد 8 منشأة تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وعدد 8 منشأة مخالفة لوجود قائمة أسعار منتهية، كما تم التفتيش على عدد 19 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، بالإضافة إلى انضباط باقي المنشآت التي جرى التفتيش عليها.

أرقام وطرق شكاوى المواطنين

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888