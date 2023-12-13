«مستقبل وطن»: نهنئ الجميع على ماراثون الانتخابات الرئاسية الناجح

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري يهنئ نفسه بالانتخابات الرئاسية 2024، وبحياة سياسية جديدة وطبيعية.

حسام الخولي: «أهنئ جميع المرشحين على ماراثون الانتخابات الرئاسية»

وأضاف «الخولي» خلال مداخلته مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «أهنئ جميع المرشحين على ماراثون الانتخابات الرئاسية الناجح، إذ شهد برامج متنوعة».

الانتخابات الرئاسية بداية جديدة وكان هناك تعددية في الأحزاب

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الانتخابات الرئاسية بداية جديدة، وكان هناك تعددية في الأحزاب، التي شاركت في الانتخابات، وكان الإقبال هائل على الإدلاء بالأصوات الانتخابية، للمشاركة في الحصول على الحق الدستوري، والوقوف خلف القيادة السياسية، بسبب المخاطر التي توجد على الحدود، لذا أعطى الشعب المصري رسالة للعالم، بأنه على قلب رجل واحد، ويقف مع الدولة في وجه المخاطر.