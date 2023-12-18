سامح الصريطي: تعرضت لهجوم حاد بسبب إيداع زوجتي في دار المسنين

قال الفنان سامح الصريطي إنه تعرض لهجوم حاد، بسبب إيداع زوجته الراحلة الفنانة نادية فهمي، بإحدى دور المسنين، موضحًا أنّ «الاتهامات التي لاحقتني بأنني السبب في هذا الأمر، لكن أنا لا أتعامل مع البشر، ويهمني الخالق، وكيف هم يتدخلون في هذا الأمر من الأساس؟».

وأوضح الصريطي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، عبر شبكة تليفزيون الحياة: «كان اقتراحي واقتراح العائلة، أن تذهب إلى إحدى دور الرعاية بسبب مرضها بآلزهايمر، لأن هناك خطورة من تواجدها مع ابنتي ابتهال، وكان لا بد من رعايتها وملاحظتها بشكل دائم ومستمر».

وأضاف «كنا منفصلين، ولم أتأثر بهذا الهجوم وكنت أخاف على ابنتي، وعندما تحسنت حالتها عادت مرة أخرى إلى ابنتها»، متابعًا أنّ «الفنانة نادية فهمي وصلت إلى مرحلة عدم الحركة وكنا نتعامل معها أنا وابنتي ابتهال وآية أنها طبيعية، ولكن كانت حالتها الصحية غير جيدة».