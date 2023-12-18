جمال بيومي: مصر تتبع دبلوماسية طويلة النفس وتدعم السلام بالمنطقة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّه على الرغم من بعض التحسن لأوقات ضيقة للغاية شهده قطاع غزة منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، وذلك خلال إعلان الهدنة الإنسانية المؤقتة، إلا أنه المشكلة ذاتها لا تزال في غاية التعقيد بسبب أنه ليس لدينا زعامة بالجانب الإسرائيلي قادرين على التفاهم معها أو الاتفاق على مستقبل المنطقة والسلام والغرب يتعامل بالسياسة ذات الوجهين.

«بيومي»: أطماع الغرب في المنطقة يجعلها تتعامل بسياسة الوجهين

وأضاف «بيومي»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المشكلة في الاستراتيجية الأمنية لدى الغرب وأنها قديمة منذ عهد نابليون بونابرت الذي دعا وقتها الجاليات اليهودية لتحتل فلسطين وتفصل بين المشرق والمغرب العربي، وجد الأطماع الاستعمارية في النفط بعدها وكذلك في مرور الملاحة سواء البحر المتوسط أو الأحمر أو القناة.

مصر تتبنى دبلوماسية طويلة النفس

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، «الدبلوماسية طويلة النفس التي تتبناها مصر هي الحل ومصر منذ 2000 عام قبل الميلاد ذهبت لنفس المنطقة لتحريرها من الهكسوس وبعدها حررها صلاح الدين الأيوبي من مصر أيضاً، ونجحنا خلال مسيرة السلام في إقناع الغرب بضمان مصالحهم ومنذ حرب 1973 لم يقطع النفط ومتاح للجميع ولم يعد سلعة ضغط بالمرة لأن الولايات المتحدة نفسها دولة مصدرة للبترول».