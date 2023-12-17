عاجل.. 3 قنوات مفتوحة تذيع لقاء الأهلي وبطل البرازيل في كأس العالم

تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، المحدد لها الثامنة مساء غدًا الاثنين، بالسعودية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي

وضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، من المقرر نقل اللقاء المرتقب عبر ثلاث قنوات مفتوحة، بالإضافة لقناة SSC السعودية المشفرة ومنصة فيفا الرقمية، وهي كالتالي:

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

يذكر أن فريق الأهلي تخطى عقبة اتحاد جدة بالدور ربع نهائي مونديال الأندية، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلي أصبح هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏